Грузовик протаранил ворота посольства России в Дублине

Неизвестный протаранил на грузовике ворота посольства России в Дублине. Инцидент произошел в присутствии сотрудников ирландской полиции, которые никак не препятствовали происходящему, заявил пресс-секретарь посольства Никита Исакин.

«7 марта 2022 года в 13:30 к воротам посольства подъехал большой грузовик, отъехал назад и полностью снес ворота посольства. Инцидент произошел в присутствии сотрудников ирландской полиции, стоявших рядом и бездействовавших», - рассказал пресс-секретарь РИА Новости.

Отмечается, что посольство рассматривает данный инцидент как грубое нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года. Сотрудники дипломатической миссии находятся в контакте с министерством иностранных дел Ирландии.

Они потребовали от властей принять меры по обеспечению безопасности сотрудников посольства РФ и членов их семей. Сообщается, что водитель грузовика задержан и ему уже предъявлены обвинения.