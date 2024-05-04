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В Киеве облили краской памятный крест Бандере

Подозреваемым может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Ирина Егорова 2024-05-04 18:25:55
© Фото: Стрингер, РИА Новости

В Киеве двое мужчин облили краской памятный крест Степану Бандере, сообщает издание «Страна.ua». Позже полиция разыскала и задержала злоумышленников, мотивы их поступка устанавливаются.

В отношении мужчин возбудили уголовное дело о хулиганстве. Подозреваемым может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

В настоящее время Бандера в стране признан героем на государственном уровне. В апреле 2019 года на одном из украинских телеканалов вышла передача, в которой с явной симпатией обсуждали деятельность националиста. Политический деятель и лидер Организации украинских националистов* родился 1 января ровно 115 лет назад.

*ОУН, признана экстремистской и запрещена в России

#в стране и мире #Киев #Бандера #Уголовное дело #краска #памятный крест
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