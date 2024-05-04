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В Харькове после взрывов вспыхнул пожар на предприятии

О каком именно предприятии идет речь украинский мэр не уточнил.
Ирина Егорова 2024-05-04 17:41:05
© Фото: stranaua, Telegram © Видео: stranaua, Telegram

После взрывов в Харькове на производственном предприятии начался пожар. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

«Сильный пожар на производственном предприятии Индустриального района», - написал он в Telegram-канале.

Украинский мэр не уточнил, на каком именно объекте произошел пожар. На кадрах, опубликованных очевидцами в Сети видно, как над городом поднимается черный дым.  Взрывы в Харькове дважды раздавались ночью 4 мая и днем.

В Минобороны России подчеркнули, что все удары ВС РФ наносят исключительно по объектам военной и связанной с ней энергетической инфраструктуре.

#пожар #Украина #Харьков #предприятие #взрывы #игорь терехов
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