В Харькове после взрывов вспыхнул пожар на предприятии

После взрывов в Харькове на производственном предприятии начался пожар. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

«Сильный пожар на производственном предприятии Индустриального района», - написал он в Telegram-канале.

Украинский мэр не уточнил, на каком именно объекте произошел пожар. На кадрах, опубликованных очевидцами в Сети видно, как над городом поднимается черный дым. Взрывы в Харькове дважды раздавались ночью 4 мая и днем.

В Минобороны России подчеркнули, что все удары ВС РФ наносят исключительно по объектам военной и связанной с ней энергетической инфраструктуре.