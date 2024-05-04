МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Два мощных взрыва с разницей в пять минут прогремели в Харькове

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о сильном пожаре на объекте инфраструктуры.
Ян Брацкий 2024-05-04 03:55:49
© Фото: Cover Images, Keystone Press Agency, Global Look Press

Мощные взрывы прогремели в Харькове. Сразу несколько украинских изданий, среди которых «24 Канал», сообщили о двух разрывах с разницей в пять минут. Вскоре после полуночи в области заработала воздушная тревога. Мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram-аккаунте сообщил о взрывах на объектах инфраструктуры и масштабном пожаре.

Помимо этого, звуки взрывов раздаются в Павлограде и Днепропетровской области. До этого «Страна» сообщала о детонации в Чугуевском районе Харьковской области.

В Минобороны России подчеркнули, что все удары ВС РФ наносят исключительно по объектам военной и связанной с ней энергетической инфраструктуре.

#пожар #Украина #Харьков #взрывы #воздушная тревога
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Станкостроение. Фильм 2
2
Ремзаводы
3
Станкостроение. Фильм 1
4
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
5
Военные микротурбины
6
Новый русский Суперджет
7
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
8
КРЭТ. Часть 2
9
КРЭТ. Часть 1
10
Военная автотехника. Испытания Оймяконом
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 
20240425.1049