Два мощных взрыва с разницей в пять минут прогремели в Харькове

Мощные взрывы прогремели в Харькове. Сразу несколько украинских изданий, среди которых «24 Канал», сообщили о двух разрывах с разницей в пять минут. Вскоре после полуночи в области заработала воздушная тревога. Мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram-аккаунте сообщил о взрывах на объектах инфраструктуры и масштабном пожаре.

Помимо этого, звуки взрывов раздаются в Павлограде и Днепропетровской области. До этого «Страна» сообщала о детонации в Чугуевском районе Харьковской области.

В Минобороны России подчеркнули, что все удары ВС РФ наносят исключительно по объектам военной и связанной с ней энергетической инфраструктуре.