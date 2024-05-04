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Опубликовано видео с моментом уничтожения М-1 Abrams и БМП Bradley

Американский танк был уничтожен высокоточным артиллерийским боеприпасом «Краснополь».
2024-05-04 16:07:27
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения американской военной техники, поставляемой ВСУ, - танка М-1  Abrams и БМП Bradley.
 
Bradley, двигаясь по полю, получает удар, и мгновенно загорается, в воздух поднимается бело-серый дым. Машина продолжала движение, но, дойдя до лесополосы остановила ход, продолжая возгораться.

Американский танк M1 Abrams был уничтожен силами военнослужащих-операторов FPV-дронов и артиллеристов группировки войск «Центр». Они сработали по нему высокоточным артиллерийским боеприпасом «Краснополь» и БПЛА. На видео видно, как бойцы ВСУ кинулись в бегство за пару мгновений до того, как в танк прилетел боеприпас.

Материал подготовила Ирина Егорова и Николай Баранов

#техника #бпла #ВСУ #спецоперация #Abrams #уничтожение #Bradley
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