Опубликовано видео с моментом уничтожения М-1 Abrams и БМП Bradley

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения американской военной техники, поставляемой ВСУ, - танка М-1 Abrams и БМП Bradley.



Bradley, двигаясь по полю, получает удар, и мгновенно загорается, в воздух поднимается бело-серый дым. Машина продолжала движение, но, дойдя до лесополосы остановила ход, продолжая возгораться.

Американский танк M1 Abrams был уничтожен силами военнослужащих-операторов FPV-дронов и артиллеристов группировки войск «Центр». Они сработали по нему высокоточным артиллерийским боеприпасом «Краснополь» и БПЛА. На видео видно, как бойцы ВСУ кинулись в бегство за пару мгновений до того, как в танк прилетел боеприпас.

Материал подготовила Ирина Егорова и Николай Баранов