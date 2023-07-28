Боец с позывным «Белый» рассказал, как с товарищами сжег более десятка Bradley

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Бойцы Южного военного округа и Черноморского флота, получившие из рук заместителя министра обороны России генерал-полковника Виктора Горемыкина государственные награды, рассказал о своих подвигах на переднем крае в зоне спецоперации. Каждый день становится для военнослужащих проверкой на прочность. Так, боец с позывным «Белый» вспомнил об отраженной атаке украинских националистов. Враг пошел в наступление при солидной поддержке бронетехники.

«Противник наступал силами до 10 танков и до 20 "Бредли". Понес огромные потери. Около 4 танков были уничтожен, более 10 "Бредли" остались на поле боя. Остальные начали отступать. После они получили подкрепление, но мы были готовы. У нас хорошая поддержка», - рассказал боец с позывным «Белый».

Когда враг пошел в наступление силами пехоты, стало ясно, что в атаку идут обычные украинские мобилизованные, вспомнил военнослужащий ВС РФ. Командиры просто доставили их на поле боя и отправили вперед, не объяснив толком боевую задачу.

«Они не знали, что и как делать. Мы начали по ним работать, они вышли сдаваться. Кого смогли, того подобрали. Там был и командир роты. Их в два - три раза было больше, но тем не менее, мы отбились, так как защищаем свою Родину и своих родных», - поделился боец.

Военнослужащим вручили ордена за мужество, отвагу и героизм, проявленные в ходе выполнения боевых задач по удержанию позиций в ходе наступления украинских националистов на позиции российских войск.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.