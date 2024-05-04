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Гладков сообщил о пострадавших после взрыва в Белгороде

По информации губернатора Белгородской области, пострадали пять человек - три женщины и двое мужчин. Все госпитализированы в городскую больницу №2.
Ирина Егорова 2024-05-04 16:40:47
© Фото: vvgladkov, Telegram

В Белгороде произошел взрыв, в результате которого пострадали пять человек, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. У трех женщин и двоих мужчин в основном диагностированы множественные осколочные ранения и черепно-мозговые травмы.

«Все пострадавшие доставлены в городскую больницу №2, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Слава Богу, ни у кого нет угрозы для жизни», - написал он в своем Telegram-канале.

Также повреждены 30 частных домов и 10 автомобилей. На месте происшествия произошел пожар - сотрудники МЧС ликвидируют два очага возгорания, передает RT

За все время проведения специальной военной операции в Белгородской области жертвами обстрелов со стороны украинских боевиков стали 120 человек. Из них - 11 детей, сообщил ранее Гладков.

#в стране и мире #пожар #белгород #пострадавшие #взрывы #Вячеслав Гладков
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