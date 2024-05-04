Гладков сообщил о пострадавших после взрыва в Белгороде

В Белгороде произошел взрыв, в результате которого пострадали пять человек, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. У трех женщин и двоих мужчин в основном диагностированы множественные осколочные ранения и черепно-мозговые травмы.

«Все пострадавшие доставлены в городскую больницу №2, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Слава Богу, ни у кого нет угрозы для жизни», - написал он в своем Telegram-канале.

Также повреждены 30 частных домов и 10 автомобилей. На месте происшествия произошел пожар - сотрудники МЧС ликвидируют два очага возгорания, передает RT.

За все время проведения специальной военной операции в Белгородской области жертвами обстрелов со стороны украинских боевиков стали 120 человек. Из них - 11 детей, сообщил ранее Гладков.