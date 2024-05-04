В Николаевской области и Одессе прогремели взрывы

Мощные взрывы прогремели в Одессе и Николаевской области. В небе над Одессой виден дым - последствия взрывов. Портал «Страна.ua» сообщает о воздушной тревоге. Кроме того, сирены ревут в Харьковской, Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской и Винницкой областях.

Ночью 4 мая взрывы раздавались и в Харькове. Сообщалось о двух разрывах с разницей в пять минут. Мэр Харькова Игорь Терехов написал о взрывах на объектах инфраструктуры и масштабном пожаре.

В Минобороны России подчеркнули, что все удары ВС РФ наносят исключительно по объектам военной и связанной с ней энергетической инфраструктуре.