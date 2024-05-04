ВС РФ нанесли 25 групповых ударов по энергетическим объектам Украины

Вооруженные силы Российской Федерации за прошедшую неделю нанесли 25 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК). Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Российские военнослужащие также поразили места хранения ракет и боеприпасов, цеха производства безэкипажных катеров и БПЛА.

Кроме того, удары наносились по пунктам временной дислокации подразделений националистических формирований и иностранных наемников, а также скоплению живой силы и военной техники украинских боевиков.

Накануне в российском оборонном ведомстве сообщили, что подразделения группировки войск «Центр» уничтожили в зоне СВО еще один танк Abrams американского производства. Помимо этого, бойцы группировки поразили две боевых машины пехоты, две боевые бронированные машины, пять пикапов, американскую 155-мм САУ М109 Paladin и несколько других орудий. Отмечается, что ВСУ потеряли до 360 боевиков.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.