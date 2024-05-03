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ВС РФ уничтожили еще один американский танк Abrams в зоне СВО

Кроме того, поражены две БМП, две боевые бронированные машины, пять пикапов, американская 155-миллиметровая САУ М109 Paladin.
2024-05-03 19:07:29
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Подразделения группировки войск «Центр» уничтожили в зоне спецоперации танк американского производства Abrams, сообщило Минобороны России. Кроме того, поражены две БМП, две боевые бронированные машины, пять пикапов, американская 155-миллиметровая САУ М109 Paladin и несколько других орудий.

ВСУ потеряли в зоне контроля группировки до 360 военнослужащих. Российские военнослужащие улучшили тактическое положение в районах Майорска, Новгородского, Семеновки и Розовки в Донецкой Народной Республике.

Кроме того, ВС РФ отразили десять контратак в районах Керамика, Новокалиново, Очеретино, Соловьево и Нетайлово в ДНР.

Одни из подбитых американских танков выставлен в эти дни на Поклонной горе в Москве.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #Украина #ДНР #сша #спецоперация #поставки оружия #M1A1 Abrams #группировка войск «Центр»
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