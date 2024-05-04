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Операторы БПЛА на границе РФ показали музей из уничтоженных дронов ВСУ

Российские военнослужащие собрали уже целую коллекцию из уничтоженных БПЛА противника.
Владислав Кустов 2024-05-04 14:11:08
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Российские разведчики - операторы БПЛА показали на своих позициях музей из уничтоженных беспилотников украинских националистов.

«Обратите внимание: сейчас противник работает такими FPV-дронами. Этот, например, мы посадили средствами РЭБ. Он когда упал, сдетонировал боеприпас», - рассказал командир расчета БПЛА с позывным «Танкист».

И как только не исхитряются боевики ВСУ, чтобы нанести максимальный урон нашим бойцам. Фантазия противника работает следующим образом: самодельный поражающий элемент надевается на ВОГ (выстрел осколочный гранатометный. - Прим. Ред.). И когда тот сбрасывают с коптера, при разрыве он разлетается на множество мелких шипов. Чем больше таких поражающих элементов, тем больший урон будет нанесен человеку. Но урон этот зачастую не летальный, а калечащий.

Под удар ВСУ попадают не только российские военные на приграничной территории. На дорогах поблизости с линией разграничения стоят сожженные врагом гражданские машины. Пресечь террористические порывы ВСУ - одна из главных задач российских разведчиков на границе. Вот и накануне при их корректировке наши артиллеристы уничтожили очередной миномет противника.

Расчеты в Минобороны России показали, как расчеты РСЗО «Град» группировки прикрытия госграницы разгромили пункты временной дислокации, военную технику и живую силу украинских боевиков в граничащем с Белгородской областью районе Украины. В результате удара противник потерял до 15 человек личного состава и 5 автомобилей.

#музей #наш эксклюзив #граница РФ #оператор БПЛА #дроны всу
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