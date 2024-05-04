На Кубани объявили штормовое предупреждение о заморозках

В Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение о заморозках. Местами ожидается понижение температуры воздуха до -0,1...-3 градусов.

Заморозки прогнозируются в северной половине и предгорных районах края. Об этом сегодня сообщили в региональном управлении МЧС России.

«Повышается риск повреждения и гибели сельскохозяйственных культур - цветков и завязей плодовых косточковых и семечковых культур и теплолюбивых растений», - отметили в МЧС.

Напомним, сегодня на Свердловскую область обрушился снегопад. Также в регионе прошел ледяной дождь, а порывы ветра достигают 21 метра в секунду.