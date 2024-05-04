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Боец «Адлер»: западные трофеи помогают проникнуться происходящим в СВО

Замкомандира батальона «Кубань Z» отметил, что трофейная техника с Поклонной горы позволяют посетителям почувствовать, что происходит на передовой.
Максим Крюков 2024-05-04 13:03:18
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Заместитель командира батальона «Кубань Z» с позывным «Адлер» рассказал, как вместе со своим подразделением выполнил боевую задачу по взятию опорного пункта боевиков ВСУ на Запорожском направлении, за что был удостоен ордена Мужества.

«Орден Мужества - это по сути награда не только меня, но и всего моего батальона. Были поставлены задачи по взятию опорного пункта на Запорожском направлении, моей группе удалось закрепиться, но, к сожалению, были тяжелораненые, под плотным минометным огнем производил эвакуацию», - сказал он в разговоре со «Звездой».

Боец также признался, что 9 мая исполнится его детская мечта принять участие в параде Победы.

«Я офицер запаса, но когда служил в далеких годах, не получилось у меня участвовать в параде Победы на Красной площади. В последствии уже смотрел по телевизору. Уже никогда не думал, что появится шанс пройти по Красной площади в парадном расчете. Но так случилось, что попал. И теперь 9 мая моя мечта исполнится. Конечно, волнуюсь», - сказал собеседник телеканала.

Кроме того, военнослужащий поделился впечатлениями о выставке трофейной техники у Музей Победы на Поклонной горе.

«Это важное дело. Люди трогают руками, смотрят вблизи, понимают и, может быть, даже чувствуют, что происходит на передовой. Именно для того, чтобы люди прониклись, больше чувствовали, эта техника здесь и находится. Это очень классное мероприятие. Спасибо всем, кто его организовал», - отметил замкомандира батальона «Кубань Z».

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что по Красной площади 9 мая пройдут участники спецоперации. Он уточнил, что в общей сложности на параде на главной площади страны примут участие более 9 000 человек и 70 единиц техники.

#Военнослужащий #наш эксклюзив #боец #трофейная техника #СВО #западные трофеи
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