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Пентагон выделит более $23 млн на борьбу ВСУ с глушилками GPS

Новое оружие планируется интегрировать в уже существующие у ВСУ комплекты артиллерии.
Ян Брацкий 2024-05-04 01:24:00
© Фото: Chad Mcneeley Dod, Keystone Press Agency, Global Look Press

В США определили исполнителя контракта по закупке для Украины оружия против глушилок GPS. Его сумма - $ 23,5 млн, сообщили в Пентагоне.

«Контракт на 23,5 миллиона долларов получит Scientific Applications and Research Associates Inc. для приобретения технологии Home-on-jam по поиску глушилок GPS», - цитирует сообщение РИА Новости.

Данный контракт предполагает продажу военной техники киевскому режиму, уточняется в сообщении. Оружие увеличенной дальности планируется интегрировать в существующие комплекты артиллерии.

В Кремле неоднократно обращали внимание на прямую вовлеченность блока НАТО в конфликт на Украине и называли это «игрой с огнем». Глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров ранее заявлял, что любые образцы западного оружия станут законной целью для Вооруженных Сил Российской Федерации.

#Украина #сша #ВСУ #Пентагон #gps
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