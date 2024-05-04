В США определили исполнителя контракта по закупке для Украины оружия против глушилок GPS. Его сумма - $ 23,5 млн, сообщили в Пентагоне.

«Контракт на 23,5 миллиона долларов получит Scientific Applications and Research Associates Inc. для приобретения технологии Home-on-jam по поиску глушилок GPS», - цитирует сообщение РИА Новости.

Данный контракт предполагает продажу военной техники киевскому режиму, уточняется в сообщении. Оружие увеличенной дальности планируется интегрировать в существующие комплекты артиллерии.

В Кремле неоднократно обращали внимание на прямую вовлеченность блока НАТО в конфликт на Украине и называли это «игрой с огнем». Глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров ранее заявлял, что любые образцы западного оружия станут законной целью для Вооруженных Сил Российской Федерации.