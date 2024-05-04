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Юрий Куклачев записал видео из больничной палаты

Народный артист РСФСР поблагодарил всех, кто за него волновался и переживал.
Сергей Лебедев 2024-05-04 12:07:51
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Народного артиста РСФСР Юрия Куклачева, перенесшего обширный инфаркт, врачи планируют выписать из больницы 13 мая. Об телеканалу «Звезда» рассказал его сын.

Сегодня Юрий Куклачев записал видеообращение из больничной палаты. Оно оказалось в распоряжении нашей редакции.

«Дорогие друзья, спасибо, что вы за меня волнуетесь и переживаете! Я восстанавливаюсь. Так что скоро мы встретимся на сцене!», - обратился народный артист.

Напомним, в середине апреля Юрий Куклачев перенес обширный инфаркт. Он почувствовал себя плохо на юбилейном вечере, после чего был экстренно госпитализирован. Несколько часов хирурги боролись за жизнь народного артиста, несмотря на остановку сердца.

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