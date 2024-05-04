Сийярто: отправка войск НАТО на Украину означает Третью мировую войну

Отправив свои войска на Украину, страны НАТО пересекут красные линии, что будет означать третью мировую войну, Альянс должен сделать все возможное, чтобы избежать прямого конфликта с Россией. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто в эфире французского телеканала LCI.

«Если на Украине окажутся европейские или американские солдаты, это будет означать, что мы пересекли красную линию, проведенную НАТО... Если страна-член НАТО отправит войска на Украину, это будет означать прямой конфликт с Россией, а это означает третью мировую войну», - цитирует РИА Новости слова дипломата.

Сийярто также назвал слова французского лидера Эммануэля Макрона о возможности отправки войск на Украину «угрожающими», призвав, скорее начать мирные переговоры с Россией. По его словам, Венгрия не заинтересована в дальнейшем развитии украинского конфликта, будучи соседним с Украиной государством.

При этом в Венгрии убеждены, что добиться мира в регионе возможно только при участии России, разрывать отношений с Москвой нельзя.

Напомним, в четверг Макрон допустил отправку французских войск на Украину, в случае если Киев того попросит, или при прорыве ВС РФ «через линию фронта». Президент напомнил, что ранее на Западе также считали недопустимой отправку дальнобойных ракет, танков и авиации для ВСУ.