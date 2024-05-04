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На Солнце произошли пять мощных вспышек

Наиболее сильная вспышка продолжалась 28 минут.
Сергей Лебедев 2024-05-04 11:42:30
© Фото: Cover Images, Keystone Press Agency, Global Look Press

Сегодня ученые зарегистрировали пять мощных вспышек на Солнце. Это следует из прогноза космической погоды Института прикладной геофизики.

Отмечается, что наиболее сильная вспышка произошла в 09:19 по московскому времени. Ее продолжительность составила 28 минут.  

«Вспышка сопровождалась всплесками радиоизлучения II (V = 950 км/сек) и IV спектрального типов, выбросом корональной массы и нарушением КВ-радиосвязи», - сообщили в ИПГ.

Напомним, в феврале этого года на Солнце произошла крупнейшая за семь лет вспышка высшего балла X. Потоки излучения составили около киловатта на квадратный километр. Это всего в 2-3 раза ниже рекордных значений за всю историю наблюдений.

#космос #вспышка #солнце #наблюдение #Институт прикладной геофизики #ипг
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