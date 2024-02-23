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Крупнейшая за семь лет вспышка высшего балла Х произошла на Солнце

Потоки излучения составили около одного киловатта на квадратный километр - это всего в два-три раза ниже рекордных значений за всю историю наблюдений.
Ирина Егорова 2024-02-23 04:50:01
© Фото: NASAZUMAPRESS.com, Global Look Press

Вспышка самого высокого класса X зафиксирована на Солнце 23 февраля между 01.00 и 02.00 по московскому времени. Она классифицирована как X6.3 (буква Х означает принадлежность к классу экстремально мощных вспышек, а число - силу вспышки) и стала наиболее крупной с 2017 года,.

«Зарегистрированные от Солнца потоки излучения составили около одного киловатта на квадратный километр, что всего в два-три раза ниже рекордных уровней, зафиксированных в современной истории»,  - передает РИА Новости слова сотрудника лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Всего за последние сутки было зафиксировано три новых вспышки высшего балла Х. Последняя из них стала не только крупнейшей, но и была зарегистрирована в близости от линии Солнце-Земля. Это означает, что на Землю в ближайшие дни обрушится удар по магнитному полю. Эксперты прогнозируют наступление бури 25 февраля, ее сила может достичь уровня G4 (из пяти возможных).

Сейчас Солнце находится в периоде сильной активности. Но максимум нынешнего цикла, каждый из которых длится 12 лет, придется на 2024-2025 год, считают эксперты. Вспышки на Солнце могут вызывать магнитные бури, которые способны привести к сбоям в работе энергетических и навигационных систем, а также влиять на самочувствие людей.

#Земля #вспышка #солнце #магнитная буря #солнечная активность
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