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Арестованный в США Винник признал вину в рамках сделки с прокуратурой

Адвокат россиянина выразил убежденность, что срок заключения составит менее 10 лет, ожидается, что он будет оглашен через несколько месяцев.
Елизавета Кондрикова 2024-05-04 00:22:35
© Фото: Nicolas Economou, ZUMAPRESS.com Glballookpress

Арестованный в США россиянин Александр Винник признал свою вину по делу об отмывании денег, он пошел на сделку с прокуратурой, заявил его адвокат Аркадий Бух.

«Он заключил сделку о признании вины», - сообщил адвокат агентству РИА Новости.

По ожиданиям защиты подсудимого, ему будет назначено менее десяти лет тюремного заключения. Адвокат назвал подобный итог «отличным результатом», отметив, что изначально Виннику грозило около 200 лет вне свободы.

Уточняется, что решение суда должно быть оглашено через «несколько месяцев».

Напомним, Винника в Соединенных Штатах обвиняют в создании биржи криптовалют, через которую, по мнению американской стороны, ему удалось отмыть $4 миллиарда.

В 2022 году он был экстрадирован из Греции в США по обвинению в нарушении американского финансового законодательства. В МИД РФ обвинили Афины в недружественных действиях «на поводу» у Вашингтона, а официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что Россия не бросит своего гражданина в подобной ситуации.

#Россия #сша #Греция #Отмывание денег #суд сша #Александр Винник
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