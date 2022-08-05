В стране и мире В стране и мире В стране и мире

МИД РФ: Греция выдала Винника на расправу американской карательной юстиции

Ирина Елагина
21:28 05.08.2022
Россия заявила о своем возмущении недружественными действиями Греции в связи с экстрадицией Винника в США.
МИД РФ: Греция выдала Винника на расправу американской карательной юстиции
© Фото: Giorgos Zachos ZUMAPRESS.com Globallookpress
Читайте нас на:

Россия заявила о своем возмущении недружественными действиями Греции в связи с экстрадицией Александра Винника в США. В МИД считают, что Афины пошли на поводу у Вашингтона, объявившего травлю россиян.

«Возмущены недружественными действиями властей Греции, которые под нажимом США, развернувших настоящую охоту за российскими гражданами в третьих странах под надуманными предлогами, выдали нашего соотечественника Александра Винника на расправу американской карательной юстиции», - отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В МИД считают, что Винник стал жертвой «американского правового произвола», его экстрадиция ни что иное, как похищение, а участие в этой истории Греции - еще одно свидетельство курса на конфронтацию с Россией.

«Энергичное участие Афин в очередном незаконном акте американского правового произвола в отношении россиянина, арестованного более пяти лет назад в Греции, переданного затем во Францию, откуда его вернули в Афины только для скорейшего вывоза, а по сути похищения - еще одно свидетельство проводимого греческим руководством конфронтационного курса против нашей страны», - подчеркнула Захарова.

МИД РФ заявил, что сделает все возможное для защиты законных прав и интересов Александра Винника.

«Россия не бросит в беде своего гражданина», - приводит слова Захаровой ТАСС.

Ранее «Звезда» сообщала, что Александра Винника, обвиняемого США в незаконном создании биржи криптовалют, доставили из Франции в Грецию.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
21:39 Армия
Минобороны РФ сообщило о выходе из портов Украины трех судов с кукурузой
20:55 Армия
МО РФ: режим Зеленского осуществляет акты ядерного терроризма
20:57 Армия
МО РФ: возможной радиационной аварии на самой большой в Европе атомной электростанции удалось избежать
19:34 В стране и мире
Переговоры Путина и Эрдогана в Сочи завершены
17:40 В стране и мире
Пятилетняя девочка погибла после авиаудара Израиля по сектору Газа
Популярное
МО РФ: возможной радиационной аварии на самой большой в Европе атомной электростанции удалось избежать
В МО РФ рассказали подробности удара ВСУ по Запорожской АЭС
Видео
Опубликованы кадры с началом обстрела ВСУ во время прощания с полковником Качурой
Видео
МО РФ: Киев ударом по Еленовке пытался устранить свидетелей и исполнителей преступлений
Видео
МО России: в 132-м разведбате ВСУ отказались выполнять приказы и покинули позиции
Видео
В МО РФ заявили об уничтожении базы хранения оружия из Польши во Львовской области
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.