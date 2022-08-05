МИД РФ: Греция выдала Винника на расправу американской карательной юстиции

Россия заявила о своем возмущении недружественными действиями Греции в связи с экстрадицией Винника в США.

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Россия заявила о своем возмущении недружественными действиями Греции в связи с экстрадицией Александра Винника в США. В МИД считают, что Афины пошли на поводу у Вашингтона, объявившего травлю россиян.

«Возмущены недружественными действиями властей Греции, которые под нажимом США, развернувших настоящую охоту за российскими гражданами в третьих странах под надуманными предлогами, выдали нашего соотечественника Александра Винника на расправу американской карательной юстиции», - отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В МИД считают, что Винник стал жертвой «американского правового произвола», его экстрадиция ни что иное, как похищение, а участие в этой истории Греции - еще одно свидетельство курса на конфронтацию с Россией.

«Энергичное участие Афин в очередном незаконном акте американского правового произвола в отношении россиянина, арестованного более пяти лет назад в Греции, переданного затем во Францию, откуда его вернули в Афины только для скорейшего вывоза, а по сути похищения - еще одно свидетельство проводимого греческим руководством конфронтационного курса против нашей страны», - подчеркнула Захарова.

МИД РФ заявил, что сделает все возможное для защиты законных прав и интересов Александра Винника.

«Россия не бросит в беде своего гражданина», - приводит слова Захаровой ТАСС.

Ранее «Звезда» сообщала, что Александра Винника, обвиняемого США в незаконном создании биржи криптовалют, доставили из Франции в Грецию.