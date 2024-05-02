В центральной части России началось арктическое вторжение

Сегодня в центральной части России начнется перманентное арктическое вторжение. Об этом в беседе со «Звездой» заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Сегодня в Москве температура воздуха будет не выше +9...+14 градусов.

«В пятницу в условиях относительно малооблачной погоды станет еще холоднее. Ночью воздух остынет до -1...+4 градусов. В дневные часы будет всего около +10», - добавил синоптик.

Уже в ночь на предстоящую субботу в столицу придут заморозки. Предполагается, что столбик термометра опустится до 0...-3 градусов.

«Днем с приближением теплого фронта небо нахмурится, и вечером начнутся дожди. Будет +9...+14», - отметил Евгений Тишковец.

Напомним, в минувший вторник в Москве был самый теплый день на этой неделе. Столбик термометра достигал +23 градусов.