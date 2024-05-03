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Жители Украины заметили в небе странное свечение

Световые явления могли быть следами от ступеней ракеты Falcon 9.
Сергей Лебедев 2024-05-03 08:55:57
© Фото: theACentauri, X

В ночь на пятницу в небе над Украиной заметили странное свечение. Его наблюдали жители Киева, Днепра и Одессы, сообщает «Страна.ua».

«Некоторые очевидцы отмечают, что объект движется», - утверждали украинские СМИ.

По некоторым данным, световые явления могли быть следами от ступеней ракеты Falcon 9, которая запустила два спутника.

Напомним, в ночь на среду жители нескольких регионов Украины уже наблюдали в небе яркую вспышку. Свечение видели в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях.

#ракета #Украина #свет #явление #свечение
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