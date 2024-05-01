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Переливающаяся вспышка промелькнула над несколькими регионами Украины

Яркую вспышку могли наблюдать жители Днепропетровской, Харьковской, Полтавской и Сумской областей.
Максим Крюков 2024-05-01 09:16:55
© Фото: stranaua, Telegram © Видео: stranaua, Telegram

В ночь на среду, 1 мая, жители нескольких регионов Украины заметили в небе яркую вспышку. При этом она не сопровождалась звуками взрывов.

Свечение, которое за несколько секунд обретало разный оттенок, начиная от ярко-зеленого и заканчивая огненно-оранжевым, наблюдали жители Днепропетровской и Харьковской областей. Вспышку также было видно в небе над Полтавской и Сумской областями, сообщает LIFE со ссылкой на украинские СМИ.

По одной из версий, явление объясняется пролетевшим метеором или иным космическим явлением. Официальные лица и экстренные службы произошедшее пока никак не комментировали.

#в стране и мире #Украина #вспышка #регионы #явление
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