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Директор от РФ в МВФ обвинил фонд в финансировании терроризма

МВФ занимается прямым финансированием терроризма, предоставляя поддержку Украине, заявил Алексей Можин.
Максим Крюков 2024-05-02 09:27:29
© Фото: РИА Новости

Международный валютный фонд осуществляет прямое финансирование терроризма, предоставляя поддержку Киеву. Такое заявление сделал исполнительный директор от России в МВФ Алексей Можин.

«Предоставляя поддержку Украине, фонд занимается прямым финансированием терроризма, о чем я неоднократно заявлял на заседаниях совета директоров», - сказал он в интервью РИА Новости.

Можин также отметил, что те кредиты, которые в настоящее время выдает ведущая организация международного сотрудничества в валютно-финансовой сфере, в основном позволяют Украине погашать старые, в результате чего чистого прироста средств фонда практически не происходит.

Кроме того, исполнительный директор назвал решение Запада заморозить активы РФ крупнейшей кражей за всю историю человечества. Можин напомнил, что ранее от подобных действий пострадали Иран, Венесуэла и Афганистан, однако «кражи в 300 миллиардов долларов не было никогда».

#Россия #в стране и мире #терроризм #МВФ #финансирование #финансовая помощь украине #Алексей Можин
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