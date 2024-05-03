Минцифры предложило штрафы за незаконную продажу сим-карт иностранцам

Минцифры России предложило ввести штрафы до двух миллионов рублей за нарушения правил продажи сим-карт иностранцам и лицам без гражданства. Об этом свидетельствуют поправки, опубликованные на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Нарушение оператором связи… требований… влечет наложение административного штрафа на юридических лиц — от одного до двух миллионов рублей», - говорится в тексте инициативы ведомства.

По новым правилам, иностранные абоненты не смогут иметь более 10 зарегистрированных на человека мобильных номеров. При этом получить сим-карту иностранные граждане и лица без гражданства смогут, предоставив биометрические данные. Сделать это получится только в официальных салонах связи, пишет «360».

Предполагается, что за составление штрафов ответственны будут сотрудники Роскомнадзора. Изменения планируется внести в часть 6 статьи 13.29 КоАП РФ.

Напомним, также ранее стало известно о планах министерства по оформлению запрета на массовые рекламные спам-звонки, для которых используются роботы. Инициатива была предложена для преодоления ситуации, при которой у абонентов сложилась напряженная реакция на любые входящие звонки.