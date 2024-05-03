В МВФ заявили о «вялом росте» экономики США в перспективе

Экономику США в среднесрочной перспективе ждет вялый рост. Об этом сообщил исполнительный директор от России в Международном валютном фонде Алексей Межин.

«По всем прогнозам фонда ожидается очень вялый рост в ближайшем и среднесрочном интервале», - цитирует его слова РИА Новости.

Со слов эксперта, США сталкиваются с высокой долговой нагрузкой. Только процентные платежи по госдолгу в 2023 году составили 10% от общего объема доходов американской казны. Что касается показателя валовой потребности в финансировании, то тут сумма и вовсе достигла 37% ВВП.

Ранее в Кремле констатировали постепенную дедолларизацию мировой экономики, поскольку США теряют в ней доминирующее положение. Переход стран на национальные валюты будет постепенно подрывать мощь Штатов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.