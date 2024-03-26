Песков сообщил о начале процесса дедолларизации

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что идет процесс дедолларизации, поскольку США теряет свое доминирующее положение в мировой экономике.

«Они не удерживают доллар - свою курицу, несущую золотые яйца. Процесс перехода на национальные валюты набирает темпы, и это будет подрывать мощь США», - отметил спикер Кремля.

Песков также отметил, что в связи с наступлением многополярного мира, полная потеря Вашингтоном своей доминирующей позиции - это вопрос длительной перспективы.

«Мы помним, как долго разваливалась Римская империя. Но и эта империя развалится», - добавил он.

Напомним, что экс-президент США Дональд Трамп заявил, что в случае его повторного избрания на пост президента, не допустит того, чтобы страны отказывались от использования доллара.