Расчет «Тора» прикрыл российские войска, наступающие под Авдеевкой

Расчет зенитно-ракетного комплекса «Тор М-2» закрывает небо над наступающими под Авдеевкой подразделениями ЦВО. Для мощных гусениц зенитного ракетного комплекса тяжелый грунт полей Донбасса не препятствие. Когда расчету ЗРК необходимо быстро занять позицию, к месту его доставляет механик-водитель с позывным Космос. На гражданке он бороздил бескрайние дороги за рулем грузовика. Прежний опыт пригодился, габариты «Тора» почувствовал быстро.

«Мы пройдем там, где не пройдет колесная техника. Преодолевает рвы до одного метра. То есть вообще спокойно, не напрягаясь», - говорит старший механик-водитель с позывным Космос.

От бесконечного количества кнопок и электронной аппаратуры в «Торе» буквально разбегаются глаза. В войсках ПВО очень ценят людей с техническим образованием. Таких как оператор с позывным Салют, который недавно перешел в расчет ЗРК из пехоты.

«Цель обнаруживаем с помощью специальной системы, станции обнаружения цели. Также есть станция наведения на цель. Обнаруживаем, наводим. В течении двух секунд все происходит. Чтобы обнаружить цель и сбить, чтобы ракета ушла - две секунды», - делится Салют.

Зенитные ракетные комплексы группировки «Центр» работают по всей линии боевого соприкосновения, в том числе и на Авдеевском направлении, каждый раз напоминая врагу, что в небе главный он - российский «Тор».

ЗРК способен перехватывать снаряды и от реактивных систем залпового огня, в том числе и иностранного производства, такие как HIMARS. Однако, расчет предпочитает работать на опережение и борется с воздушной угрозой в виде разведывательных дронов, которые операторы противника пытаются отправить на наши позиции, чтобы определить их местоположение.

ЗРК разворачивает мощную радиолокационную станцию. В облаках она фиксирует новую цель - очередной вражеский дрон. Через плотную пелену облаков ракета летит точно в цель. «Тор» способен поражать и вражескую авиацию, а когда в небе появляется наши самолеты и вертолеты безотказно срабатывает система свой - чужой.

«Нам вводят каждый день коды. И если мы что-то засекли, мы отправляем запрос. И у нас на экране отображается, что это свой», - объясняет начальник расчета с позывным Саян.

«Тор», прозванный зенитчиками ежиком за приземистый внешний вид и маневренность, сейчас покидает позицию. Но работа на сегодня не завершается. Приказ о выдвижении в новый район может поступить в любой момент, и расчет готов. Вражеские цели будут перехвачены вне зависимости от погоды или времени суток.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.