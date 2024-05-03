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В Конгрессе США назвали лучший для Украины выход из кризиса

Конгрессмен Смит заявил, что наиболее важно для Украины сохранить имеющееся, не потерять доступ к Черному морю и не поставить Киев под угрозу.
Елизавета Кондрикова 2024-05-03 03:17:09
© Фото: Britta Pedersen, dpa Globallookpress

Наилучшим возможным исходом украинского кризиса для Киева является удержание того, что «у них есть», в этом заключается выживание Украины, заявил руководящий член комитета по вооруженным сервисам Палаты представителей США Адам Смит.

«Критически важная часть выживания Украины заключается в том, чтобы они сохранили имеющееся, не потеряли доступ к Черному морю и не поставили Киев под угрозу», - цитирует РИА Новости слова Смита, сказанные им в интервью для Foreign Policy.

Для этого киевскому режиму и его союзникам необходимо создать «достаточный потенциал», добавил конгрессмен.

Он также подчеркнул, что Соединенным Штатам необходимо усилить попытки найти способ вести прямые переговоры с Россией об окончании конфликта на Украине, Вашингтон должен делать это более «агрессивно».

Напомним, ранее стало известно о проведении в Швейцарии мирной конференции по Украине, но без присутствия российской стороны. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, переговоры по урегулированию украинского кризиса бессмысленны без участия РФ.

#Украина #сша #конгресс США #мирные переговоры #украинский кризис
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