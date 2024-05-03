Наилучшим возможным исходом украинского кризиса для Киева является удержание того, что «у них есть», в этом заключается выживание Украины, заявил руководящий член комитета по вооруженным сервисам Палаты представителей США Адам Смит.

«Критически важная часть выживания Украины заключается в том, чтобы они сохранили имеющееся, не потеряли доступ к Черному морю и не поставили Киев под угрозу», - цитирует РИА Новости слова Смита, сказанные им в интервью для Foreign Policy.

Для этого киевскому режиму и его союзникам необходимо создать «достаточный потенциал», добавил конгрессмен.

Он также подчеркнул, что Соединенным Штатам необходимо усилить попытки найти способ вести прямые переговоры с Россией об окончании конфликта на Украине, Вашингтон должен делать это более «агрессивно».

Напомним, ранее стало известно о проведении в Швейцарии мирной конференции по Украине, но без присутствия российской стороны. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, переговоры по урегулированию украинского кризиса бессмысленны без участия РФ.