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Пожарные прервали тушение завода в Берлине из-за угрозы загрязнения

В здании горят химические вещества, в частности там находятся серная кислота и цианид меди, которые могут стать причиной загрязнения прилегающих водоемов.
Елизавета Кондрикова 2024-05-03 23:48:05
© Фото: Berliner @Feuerwehr, X

Пожарные приостановили тушение возгорания на заводе Diehl из-за риска загрязнения химикатами прилегающих водоемов, подача средств пожаротушения была сокращена, здание почти полностью выгорело. Об этом сообщает немецкая газета Bild со ссылкой на представителя пожарной службы Адриана Венцеля.

По словам Венцеля, в здании горят серная кислота и цианид меди, которые хранились там и могут попасть в близлежащий канал.

«Важным направлением деятельности является охрана окружающей среды и защита прилегающих водоемов и материальных ценностей», - говорится в сообщении Берлинской Пожарной части в социальной сети X (бывш. Twitter).

Завод относится к оборонно-промышленному концерну Diehl Group, который производит ПВО для Украины.

Напомним, сегодня днем жителей столицы Германии призвали не открывать окна, отключить вентиляцию и кондиционирование из-за едкого дыма. Площадь возгорания составила 2 000 квадратных метров, полностью сгорели четыре этажа здания.

Пострадавших среди сотрудников предприятия нет. Причина возгорания на данный момент не установлена.

#пожар #пво #завод #Берлин #Германия #пожаротушение
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