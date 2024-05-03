Берлин накрыло ядовитым дымом из-за пожара на заводе

Над столицей Германии поднялся густой, черный и токсичный дым из-за пожара на заводе, сообщает Die Stimme Berlin.

Площадь возгорания составляет 2 000 квадратных метров, оно началось на территории металлообрабатывающего предприятия. Четыре этажа здания полностью сгорели, часть здания уже обрушилась. Причины возникновения пожара неясны, по предварительным данным, пострадавших нет - сотрудники завода эвакуировались самостоятельно.

По информации издания, в здании могут гореть химикаты - серная кислота и цианид меди.

«Существует риск образования цианистого водорода, который поднимется в воздух вместе с дымом. Сейчас на дежурстве находятся 130 пожарных. Спасатели одеты в защитные костюмы, чтобы защититься от ядохимикатов», - цитирует слова представителя пожарной службы Die Stimme Berlin.

Жителям Берлина отправлены экстренные предупреждения о ЧП, рекомендовано не открывать окна и двери, отключить вентиляцию и кондиционирование из-за едкого дыма.