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Берлин накрыло ядовитым дымом из-за пожара на заводе

На заводе, предположительно, могли находится химикаты. Жителям Берлина советуют не выходить на улицу, закрыть окна и отключить вентиляцию.
Ирина Егорова 2024-05-03 15:16:56
© Фото: atomius, Х © Видео: @kr42076, @Marco49773349, @ atomius, @DilanSe_, Х

Над столицей Германии поднялся густой, черный и токсичный дым из-за пожара на заводе, сообщает Die Stimme Berlin.

Площадь возгорания составляет 2 000 квадратных метров, оно началось на территории металлообрабатывающего предприятия. Четыре этажа здания полностью сгорели, часть здания уже обрушилась. Причины возникновения пожара неясны, по предварительным данным, пострадавших нет - сотрудники завода эвакуировались самостоятельно.

По информации издания, в здании могут гореть химикаты - серная кислота и цианид меди.

«Существует риск образования цианистого водорода, который поднимется в воздух вместе с дымом. Сейчас на дежурстве находятся 130 пожарных. Спасатели одеты в защитные костюмы, чтобы защититься от ядохимикатов», - цитирует слова представителя пожарной службы Die Stimme Berlin

Жителям Берлина отправлены экстренные предупреждения о ЧП, рекомендовано не открывать окна и двери, отключить вентиляцию и кондиционирование из-за едкого дыма.

#пожар #завод #Берлин #Германия #химикаты #дым
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