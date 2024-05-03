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Боррель заявил, что Америка потеряла статус гегемона

На этом фоне, по его словам, необходимо определить роль ЕС и Великобритании. Эти вопросы имеют срочную важность, так как Европа может умереть, считает глава дипломатии ЕС.
Ирина Егорова 2024-05-03 22:47:32
© Фото: CÃ�Zaro De LucaKeystone Press Agency, Global Look Press

США потеряли статус гегемона, а международная система, которая сложилась после холодной войны прекратила существование, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

«Америка потеряла свой статус гегемона, а мировой порядок, сложившийся после 1945 года, теряет позиции. Мы также видим рост Китая и его превращение в супердержаву», - констатировал глава евродипломатии, выступая с лекцией в Великобритании.

По его словам, на фоне этих изменений нужна актуализация роли Евросоюза и Великобритании. Эти вопросы имеют «срочную важность», так как существуют предостережения гибели Европы.

Также в ходе своего выступления Боррель заявил, что без поставок Западом оружия Киеву конфликт на Украине «закончится за две недели». Захарова назвала эти слова «грандиозным признанием "формулы мира"».

#сша #Европа #Америка #Жозеп Боррель #статус #гегемон
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