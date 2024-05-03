Боррель заявил, что Америка потеряла статус гегемона

США потеряли статус гегемона, а международная система, которая сложилась после холодной войны прекратила существование, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

«Америка потеряла свой статус гегемона, а мировой порядок, сложившийся после 1945 года, теряет позиции. Мы также видим рост Китая и его превращение в супердержаву», - констатировал глава евродипломатии, выступая с лекцией в Великобритании.

По его словам, на фоне этих изменений нужна актуализация роли Евросоюза и Великобритании. Эти вопросы имеют «срочную важность», так как существуют предостережения гибели Европы.

Также в ходе своего выступления Боррель заявил, что без поставок Западом оружия Киеву конфликт на Украине «закончится за две недели». Захарова назвала эти слова «грандиозным признанием "формулы мира"».