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Правительство России ввело временный запрет на экспорт сахара

Решение направлено на поддержание стабильности внутреннего продовольственного рынка.
Ирина Егорова 2024-05-03 21:07:38
© Фото: Petrov Sergeynews.ru, Global Look Press

Правительство России ввело временный запрет на экспорт сахара. Постановление о решении подписано и опубликовано в Telegram-канале кабмина.

«В России вводится временный запрет на вывоз тростникового или свекловичного сахара и химически чистой сахарозы», - говорится в сообщении. 

Уточняется, что ограничительные меры будут действовать до 31 августа 2024 года. Причина - поддержать стабильность внутреннего продовольственного рынка. Однако, предусмотрены некоторые исключения. Например, в ограниченных объемах допускается вывоз продукта.

«В Армению – 28 тыс. т, в Белоруссию – 5 тыс. т, в Казахстан – 120 тыс. т, в Киргизию – 28,5 тыс. т.», - определено постановлением.

Россия в начале 2024 года вдвое сократила экспорт зерновых в страны Евросоюза, но все равно остается в тройке основных поставщиков по объединению. Россия поставляет 108 тысяч тонн зерна в ЕС.

#Правительство России #Продовольствие #Постановление #Сахар #Меры #ограничение #экспорт
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