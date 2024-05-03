Правительство России ввело временный запрет на экспорт сахара. Постановление о решении подписано и опубликовано в Telegram-канале кабмина.

«В России вводится временный запрет на вывоз тростникового или свекловичного сахара и химически чистой сахарозы», - говорится в сообщении.

Уточняется, что ограничительные меры будут действовать до 31 августа 2024 года. Причина - поддержать стабильность внутреннего продовольственного рынка. Однако, предусмотрены некоторые исключения. Например, в ограниченных объемах допускается вывоз продукта.

«В Армению – 28 тыс. т, в Белоруссию – 5 тыс. т, в Казахстан – 120 тыс. т, в Киргизию – 28,5 тыс. т.», - определено постановлением.

Россия в начале 2024 года вдвое сократила экспорт зерновых в страны Евросоюза, но все равно остается в тройке основных поставщиков по объединению. Россия поставляет 108 тысяч тонн зерна в ЕС.