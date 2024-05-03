WSJ: санкции против России помешали производству Boeing

Компания Boeing не сможет поставлять на рынок достаточное количество самолетов 787 Dreamliner из-за введенных в 2022 году санкций против России, пишет Wall Street Journal.

В первые дни российской спецоперации на Украине производитель теплообменников для бортовой электроники Boeing 787 Dreamliner прекратил свою деятельность в России и перенес производство на заводы в США и Британии. В то время Boeing производил так мало таких самолетов, что поставщик был в состоянии удовлетворить спрос.

Но теперь компания пытается нарастить выпуск широкофюзеляжных лайнеров, но эффективность новых заводских линий в США и Великобритании оказалась недостаточной.

Президент и генеральный директор Boeing Дэйв Кэлхун объяснил, что теплообменники - это базовая деталь, вроде радиатора, но критически важная. Кроме того, производство самолетов сдерживает нехватка кресел, особенно для пассажиров бизнес-класса.

В итоге американская корпорация предупредила инвесторов, что в середине 2024 года производство Dreamliner замедлится. Но к концу года в Boeing рассчитывают вернуться к выпуску пяти бортов в месяц.

Американский производитель испытывает различные проблемы уже несколько лет. В США умер уже второй информатор о дефектах в самолетах компании. После того как на высоте пять километров у Boeing 737-9 MAX оторвалась дверь, власти США временно приостановили полеты этой модели. Крушение именно Boeing 737 Max в Эфиопии и в Индонезии унесли жизни 346 человек.