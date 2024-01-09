Пассажир рейса Alaska Airlines рассказала о ЧП с вырванной в полете дверью

Пассажир рейса 1282 Alaska Airlines Келли Бартлетт рассказала подробности инцидента, который произошел 5 января в небе над Портлендом в штате Орегон (США). Тогда во время полета воздушное судно потеряло часть фюзеляжа.

«Мы только достигли высоты, на которой можно включать свои устройства. Все было в порядке. Вдруг раздался очень громкий грохот и самолет наполнился ветром. Это было безумием, потому что этого не должно случиться», - вспомнила Бартлетт.

От резкой разгерметизации из специального отсека в потолке выпали кислородные маски, а в салоне самолета стало холодно, уточнила пассажир рейса 1282.

«Кислородные маски упали, мы схватили их. Было шумно и очень ветрено. Снаружи самолета можно было слышать работу двигателя и просто воздух, циркулирующий внутри», - добавила Келли Бартлетт.

На борту злополучного рейса находились 171 пассажир и шесть членов экипажа. Никто из них не пострадал, самолет благополучно приземлился. Авиакомпания Alaska Airlines наложила временный запрет на эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX-9 после случившегося. До окончания расследования инцидента все воздушные суда данного типа будут оставаться на земле.