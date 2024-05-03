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Россия потребовала от МИД Финляндии сведения о задержанных гражданах

Финская полиция задержала троих обучающихся в местном колледже за вывоз товаров, которые попадают под антироссийские санкции.
Ирина Егорова 2024-05-03 20:13:47
© Фото: Илья Питалев, РИА Новости

Российское посольство направило в МИД Финляндии ноту с требованием установить связь консульского отдела с последующим доступом к задержанным гражданам РФ.

Трое россиян, двое мужчин и девушка были 30 апреля задержаны финской полицией. По решению суда, заседание которого прошло 3 мая, россияне взяты под стражу до 16 августа. Обучающихся в местном колледже подозревают в вывозе из страны товаров, которые попадают под действие антироссийских санкций, передает РИА Новости.

Финляндия лишила себя развития закрытием границ с РФ, считает спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин. Руководство Финляндии, опустив железный занавес, наказало своих граждан, лишило страну возможности развиваться, ранее заявил он. Напомним, что все автотранспортные пропускные пункты на границе с Россией закрыты Финляндией с середины декабря прошлого года.

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