Россия потребовала от МИД Финляндии сведения о задержанных гражданах

Российское посольство направило в МИД Финляндии ноту с требованием установить связь консульского отдела с последующим доступом к задержанным гражданам РФ.

Трое россиян, двое мужчин и девушка были 30 апреля задержаны финской полицией. По решению суда, заседание которого прошло 3 мая, россияне взяты под стражу до 16 августа. Обучающихся в местном колледже подозревают в вывозе из страны товаров, которые попадают под действие антироссийских санкций, передает РИА Новости.

Финляндия лишила себя развития закрытием границ с РФ, считает спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин. Руководство Финляндии, опустив железный занавес, наказало своих граждан, лишило страну возможности развиваться, ранее заявил он. Напомним, что все автотранспортные пропускные пункты на границе с Россией закрыты Финляндией с середины декабря прошлого года.