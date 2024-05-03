Немецкая компания передаст Украине шесть радаров TRML-4D для ПВО

Немецкий оборонный концерн Hensoldt намерен поставить на Украину шесть радаров TRML-4D для усиления ПВО страны.

«В рамках комплексного заказа на сумму более 100 миллионов евро шесть радаров будут поставлены позднее в этом году», - говорится в сообщении на сайте концерна.

Уточняется, что TRML-4D способны быстро обнаруживать и сопровождать около 1500 целей в радиусе до 250 километров, а также классифицировать все типы воздушных целей — крылатые ракеты, беспилотники и самолеты, а также вертолеты.

Ранее ФРГ подготовила перечень вооружения и техники, которое находится в процессе подготовки и передачи Киеву. В частности, в пакет военной помощи для Украины вошли зенитный ракетный комплекс Skynex, боевые машины пехоты Marder 1A3, мостоукладочный танк Biber и инженерная машина Pionierpanzer 2A1 Dachs AEV, танковые тягачи М1070.