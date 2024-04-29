МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Германия передаст Украине ЗРК Skynex и ракеты для ЗРК IRIS-T

В пакет оружия и техники для Украины вошли зенитный ракетный комплекс Skynex, боевые машины пехоты Marder 1A3.
Владимир Рубанов 2024-04-29 21:44:45
© Фото: bmvg.de

Германия опубликовала новый список военной помощи Украине. В обновленном разделе федерального правительства ФРГ в перечне вооружения и техники, которое находится в процессе подготовки и передачи Киеву, фигурируют система ПВО, БМП, инженерная техника, ракеты и снаряды.

В частности, в пакет оружия и техники для Украины вошли зенитный ракетный комплекс Skynex, боевые машины пехоты Marder 1A3, мостоукладочный танк Biber и инженерная машина Pionierpanzer 2A1 Dachs AEV, танковые тягачи М1070.

Кроме того, Берлин поставит Киеву гранатометы RGW90 MATADOR, ракеты IRIS-T SL, снаряды для зенитной самоходной установки Gepard, боеприпасы, в том числе к танкам Leopard 2. Еще в списке есть бортовая система противоракетной защиты AMPS для вертолетов и 60 моторов для лодок.

Ранее Германия согласилась предоставить Украине новую систему ПВО Patriot.

#пво #Украина #Германия #ФРГ #поставки оружия #БМП Marder #Skynex #IRIS-T SL
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Станкостроение. Фильм 2
2
Ремзаводы
3
Станкостроение. Фильм 1
4
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
5
Военные микротурбины
6
Новый русский Суперджет
7
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
8
КРЭТ. Часть 2
9
КРЭТ. Часть 1
10
Военная автотехника. Испытания Оймяконом
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 
20240425.1049