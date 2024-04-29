Германия передаст Украине ЗРК Skynex и ракеты для ЗРК IRIS-T

Германия опубликовала новый список военной помощи Украине. В обновленном разделе федерального правительства ФРГ в перечне вооружения и техники, которое находится в процессе подготовки и передачи Киеву, фигурируют система ПВО, БМП, инженерная техника, ракеты и снаряды.

В частности, в пакет оружия и техники для Украины вошли зенитный ракетный комплекс Skynex, боевые машины пехоты Marder 1A3, мостоукладочный танк Biber и инженерная машина Pionierpanzer 2A1 Dachs AEV, танковые тягачи М1070.

Кроме того, Берлин поставит Киеву гранатометы RGW90 MATADOR, ракеты IRIS-T SL, снаряды для зенитной самоходной установки Gepard, боеприпасы, в том числе к танкам Leopard 2. Еще в списке есть бортовая система противоракетной защиты AMPS для вертолетов и 60 моторов для лодок.

Ранее Германия согласилась предоставить Украине новую систему ПВО Patriot.