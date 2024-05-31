Минобороны сообщило о сбитом в Татарстане БПЛА

Украинский беспилотник самолетного типа сбит утром 31 мая над территорией Татарстана, сообщило Минобороны России.

Дежурные средства ПВО пресекли очередную попытку киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории России, говорится в сообщении.

После 6 часов утра была ограничена работа аэропортов Казани и Нижнекамска (Бегишево). Их сняли в 08.30. Два самолета за это время ушли на запасной аэродром Курумоч в Самаре.

В Казани звучала сирена, в некоторых районах города на предприятиях объявляли необходимость эвакуации.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.