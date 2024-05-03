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Путин и Рахмон обсудили усилия стран по борьбе с терроризмом

Также лидер России и Таджикистана обсудили вопросы совместного участия в приуроченных к Дню Победы торжественных мероприятиях в Москве.
Ирина Егорова 2024-05-03 19:17:07
© Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора со своим коллегой президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном договорились о совместных усилиях в миграционной сфере и по борьбе с терроризмом. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. Работу договорились вести по линии профильных министерств и ведомств.

Также уточняется, что попытки искусственного нагнетания ситуации вокруг трудовых мигрантов будут пресекаться, чтобы «не нанести ущерб проверенным временем братским отношениям между народами двух стран».

Ранее посол Российской Федерации в Душанбе Семен Григорьев назвал одной из целей террористического акта в «Крокусе» внесение раздора в отношения между Россией и Таджикистаном. Григорьев назвал целью организаторов атаки «подрыв дружеских, братских и союзнических отношений» со странами Центральной Азии, а в первую очередь с Таджикистаном. По его словам, доказательством является то, что подозреваемые исполнители - граждане Таджикистана. Ранее глава Министерства иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин призвал наказать всех, кто причастен к террористическому акту в «Крокус Сити Холле».

#Россия #таджикистан #Владимир Путин #эмомали рахмон #телефонный разговор
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