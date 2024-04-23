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Посол РФ назвал целью теракта в «Крокусе» раздор Москвы и Душанбе

По мнению Семена Григорьева, террористы хотели «подорвать дружеские, братские и союзнические отношения» России со странами Центральной Азии.
Мария Зайцева 2024-04-23 17:57:01
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Целью организаторов террористического акта в «Крокус Сити Холле» была ссора народов России и Таджикистана на этой почве. Об этом заявил посол Российской Федерации в Душанбе Семен Григорьев на круглом столе «Общая история Таджикистана и России в современном контексте».

Этот круглый стол организован при участии Института международных исследований МГИМО МИД России для того, чтобы найти способы противодействия внешнему влиянию на взгляд на историю двух стран, которое налагается другими государствами.

Григорьев назвал целью организаторов атаки «подрыв дружеских, братских и союзнических отношений» со странами Центральной Азии, а в первую очередь, с Таджикистаном. По его словам, доказательством является то, что подозреваемые исполнители — граждане Таджикистана.

Ранее Глава Министерства иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин призвал наказать всех, кто причастен к террористическому акту в «Крокус Сити Холле».

#в стране и мире #Теракт #таджикистан #межнациональные отношения #Крокус сити холл
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