Ударивший 9-летнюю школьницу в Люберцах оказался нелегалом

Суд арестовал до 1 июня 33-летнего мужчину, которого подозревают в нападении на школьницу в Люберцах, сообщает прокуратура Московской области. Накануне прохожий без причины ударил 9-летнюю девочку по голове в рабочем поселке Томилино.

Люберецкая городская прокуратура выяснила, что этот человек использовал подложное уведомление о прибытии иностранного гражданина. Он отказался давать показания и не стал возражать против заключения под стражу.

Из-за поддельного документа в отношении задержанного могут возбудить уголовное дело по статье «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов». Накануне за нападение на девочку было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Мать школьницы рассказала «360», что прохожий вел себя неадекватно и пинал автомобиль.

Предполагаемого преступника задержали очевидцы. После этого ему потребовалась медицинская помощь. Он не смог ничего сказать о нападении на ребенка.