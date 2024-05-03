МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Ударивший 9-летнюю школьницу в Люберцах оказался нелегалом

Люберецкая городская прокуратура выяснила, что этот человек использовал подложное уведомление о прибытии иностранного гражданина.
Владимир Рубанов 2024-05-03 18:43:12
© Фото: Прокуратура Московской области © Видео: Прокуратура Московской области

Суд арестовал до 1 июня 33-летнего мужчину, которого подозревают в нападении на школьницу в Люберцах, сообщает прокуратура Московской области. Накануне прохожий без причины ударил 9-летнюю девочку по голове в рабочем поселке Томилино.

Люберецкая городская прокуратура выяснила, что этот человек использовал подложное уведомление о прибытии иностранного гражданина. Он отказался давать показания и не стал возражать против заключения под стражу.

Из-за поддельного документа в отношении задержанного могут возбудить уголовное дело по статье «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов». Накануне за нападение на девочку было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Мать школьницы рассказала «360», что прохожий вел себя неадекватно и пинал автомобиль.

Предполагаемого преступника задержали очевидцы. После этого ему потребовалась медицинская помощь. Он не смог ничего сказать о нападении на ребенка.

#в стране и мире #дети #мигранты #Московская область #арест #суд #нападение #следствие #Люберцы #Хулиганство #Томилино
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Станкостроение. Фильм 2
2
Ремзаводы
3
Станкостроение. Фильм 1
4
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
5
Военные микротурбины
6
Новый русский Суперджет
7
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
8
КРЭТ. Часть 2
9
КРЭТ. Часть 1
10
Военная автотехника. Испытания Оймяконом
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 
20240425.1049