Напавший на 9-летнюю девочку в Люберцах попал в больницу

Подозреваемого в нападении на девятилетнюю девочку в поселке Томилино в Люберцах задержали очевидцы, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Она разместила видео допроса подозреваемого.

После задержания этому человеку понадобилась медицинская помощь. Его отправили в больницу, а оттуда привезли в полицию для проведения проверки.

На видео подозреваемый плохо говорит по-русски. Он не помнит номер квартиры, в которой живет, и якобы не понимает, за что его задержали и о какой девочке идет речь.

В правоохранительных органах установили, что прохожий из хулиганских побуждений неожиданно ударил проходившего мимо ребенка. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».