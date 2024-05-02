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Напавший на 9-летнюю девочку в Люберцах попал в больницу

Подозреваемого задержали очевидцы.
Владимир Рубанов 2024-05-02 18:26:56
© Фото: МВД России © Видео: МВД России

Подозреваемого в нападении на девятилетнюю девочку в поселке Томилино в Люберцах задержали очевидцы, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Она разместила видео допроса подозреваемого.

После задержания этому человеку понадобилась медицинская помощь. Его отправили в больницу, а оттуда привезли в полицию для проведения проверки.

На видео подозреваемый плохо говорит по-русски. Он не помнит номер квартиры, в которой живет, и якобы не понимает, за что его задержали и о какой девочке идет речь.

В правоохранительных органах установили, что прохожий из хулиганских побуждений неожиданно ударил проходившего мимо ребенка. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

#дети #Московская область #полиция #Уголовное дело #Люберцы #МВД России #Хулиганство
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