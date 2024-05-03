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Возлагавшего цветы к снесенному «Алеше» в Латвии могут посадить

Сотрудники правопорядка установили, что 15 марта этот человек положил семь красных гвоздик, 6 апреля - три белые гвоздики, а 14 апреля - пять красных гвоздик.
Владимир Рубанов 2024-05-03 18:03:58
© Фото: Oļegs Anosovs, CC BY-SA 3.0, wikipedia.org

В Латвии возбудили дело за возложение цветов к снесенному советскому памятнику «Алеша», сообщает Delfi со ссылкой на государственную полицию. Полиция зафиксировала три эпизода с марта по середину апреля, когда мужчина возлагал красные и белые гвоздики в Резекне, где раньше стоял монумент.

Сначала по каждому из эпизодов за «героизацию военной агрессии» начали расследование об административном правонарушении. Но после установления личности, допроса и выяснения мотивов полицейские приняли решение переквалифицировать дело на уголовное.

Сотрудники правопорядка установили, что 15 марта этот человек положил семь красных гвоздик, 6 апреля - три белые гвоздики, а 14 апреля - пять красных гвоздик.

В материалах следствия фигурирует мужчина 1976 года рождения. По статье об оправдании геноцида, преступлений против человечества, преступлений против мира и военных преступлений ему грозит лишение свободы до пяти лет, временное лишение свободы, пробационный надзор, общественные работы либо штраф.

Госполиция напомнила, что 9 мая этого года в Латвии не разрешается проводить публичные увеселительные и праздничные мероприятия, митинги, шествия и пикеты, которые «направлены против интересов национальной безопасности, раскалывают общество, ложно изображают историю и ставят под сомнение солидарность с украинским народом».

Памятник советским воинам «Алеша» в Резекне начали демонтировать в ноябре 2022 года, напоминает «360». Тогда сообщалось, что правительство Латвии составило список из почти 70 советских военных мемориалов, которые планируют уничтожить.

#в стране и мире #9 мая #возложение цветов #Латвия #Уголовное дело #следствие #памятник алеша
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