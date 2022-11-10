Посла Латвии вызвали в МИД РФ по вопросу демонтажа советских памятников

Правительство Латвии летом составило список из почти 70 советских военных мемориалов, которые они планируют уничтожить.

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Россия оставляет за собой право ответить асимметрично на враждебные шаги Латвии, в том числе ее угрозы экспроприировать российскую собственность. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Российской Федерации.

На Смоленскую площадь вызван латвийский посол - ему выразили протест из-за демонтажа советских памятников.

Накануне в городе Резекне снесли очередной монумент советским воинам-освободителям. Правительство Латвии летом составило список из почти 70 советских военных мемориалов, которые они планируют уничтожить. Многие памятники уже демонтированы, несмотря на рекомендации Комитета ООН по правам человека и возмущения многих местных жителей.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин инициировал проверку по фактам осквернения установленных в Одессе памятников российскому полководцу Александру Суворову и императрице Екатерине Великой. Глава СК РФ поручил дать правовую оценку фактам осквернения памятников в Одессе.