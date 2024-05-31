Губернатор Краснодарского края сообщил об ударе ВСУ по нефтебазе

Краснодарский край подвергся массированной атаке ВСУ с применением беспилотников (БПЛА), на нефтебазе в Темрюкском районе произошло возгорание, есть раненые. Об этом сообщил губернатора края Вениамин Кондратьев.

«Повреждены и горят 3 цистерны с нефтепродуктами. Сейчас идет ликвидация возгорания... Пожару присвоена высокая категория сложности», - написал губернатор в своем Telegram.

Есть пострадавшие из числа сотрудников нефтебазы, им оказывается необходимая медицинская помощь. О степени повреждения и их состоянии информации нет.

Уточняется, что атаке подверглись сразу несколько районов края, она была отражена силами ПВО. О разрушениях и пострадавших в других муниципалитетах края на данный момент не сообщается, в Новороссийске проводится обследование территории.

Накануне утром средства ПВО уничтожили пять вражеских дронов в небе над Краснодарским краем.