ФСБ ликвидировала прибывшего из Литвы украинского диверсанта

Сотрудники ФСБ ликвидировали агента украинской разведки, планировавшего устроить диверсии и теракты на объектах Министерства обороны в столичном регионе, на топливном терминале в Тосненском районе Ленинградской области, а также в волонтером центре добровольческого батальона в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной службы безопасности РФ.

Отмечается, что диверсант приехал в Россию из Литвы в марте этого года. Там в городе Пабраде он обучался минно-взрывному и стрелковому делу. В первый раз его пытались задержать при изъятии взрывчатки из тайника в Подмосковье. Однако злоумышленник оказал вооруженное сопротивление и скрылся.

Позже террориста обнаружили во время изъятия схрона в Гатчинском районе. Он снова оказал сопротивление и был нейтрализован. На месте происшествия сотрудники ФСБ обнаружили оружие, взрывное устройство и средства связи с украинской разведкой, планировавшей эвакуацию диверсанта.

В ходе осмотра телефона выяснилось, что боевики также планировали устроить теракты в православных церквях и в местах пребывания русскоязычных жителей в Риге.