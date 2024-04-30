Средства ПВО за сутки сбили шесть ракет ATACMS производства США

Российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили шесть ракет ATACMS производства США. Об этом сообщается в новой сводке Министерства обороны о ходе проведения специальной военной операции.

Кроме оперативно-тактических ракет российские средства ПВО в течение суток сбили десять украинских дронов и две управляемые авиационные бомбы Hammer французского производства.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что ракеты ATACMS, которые Соединенные Штаты передали Киеву, продлевают агонию Украины.

Российские войска начали проведение специальной военной операции утром 24 февраля 2022 года. Цели СВО - освободить Донецкую и Луганскую народные республики, жители которых подверглись геноциду со стороны Киева, провести демилитаризацию и денацификацию Украины.

По последним данным оборонного ведомства, в общей сложности с начала проведения спецоперации ВС РФ уничтожили 593 самолета, 270 вертолетов, 23 619 дронов, 509 ЗРК, 15888 танков и других боевых бронемашин, 1 275 РСЗО, 9 216 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 21 396 единиц военной автоспецтехники.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.