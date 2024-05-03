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МЧС предостерегло астматиков от выхода на улицу из-за заморозков 4 мая

В ГУ МЧС России по Московской области призвали лиц, страдающих сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями, воздержаться от выхода на улицу.
Максим Крюков 2024-05-03 14:12:24
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press

В Московской области ночью и утром субботы, 4 мая, ожидаются заморозки до -5 градусов. Соответствующее предупреждение опубликовал подмосковный главк МЧС России.

В чрезвычайном ведомстве рекомендовали лицам, которые страдают сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями, воздержаться от выхода на улицу.

Пешеходам, в свою очередь, посоветовали быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог, а водителям - снизить скорость движения и строго соблюдать правила дорожного движения. Автолюбителей также призвали отказаться от лишних перестроений, обгонов и опережений.

По прогнозу Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем в Подмосковье будет облачно с прояснениями, местами ожидается небольшой дождь, воздух прогреется до 10-15 градусов.

#в стране и мире #Погода #Московская область #МЧС #предупреждение #Заморозки #Астма
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