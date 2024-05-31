Под Угледаром расчет ПТРК «Фагот» разгромил укрепленные позиции ВСУ

В зоне специальной операции под Угледаром ежедневно выполняют боевые задачи расчеты противотанковых ракетных комплексов «Фагот» группировки войск «Восток». Военные уничтожают вражескую бронетехнику, блиндажи, ДОТы и другие укрепления.

ПТРК может поражать цели на дальностях до двух километров, но бойцы обычно стараются подойти к противнику на несколько сотен метров, чтобы бить наверняка. Главное - не дать обнаружить себя.

«В основном с воздуха ведут за нами охоту, потому что ПТУР для них - самое страшное. Они начинают закидывать всякими "птичками", минометами работать и кассетами, чтобы не подпустить нас», - рассказывает оператор ПТРК с позывным «Суббота».

На развертывание комплекса уходит около 20 секунд. Еще столько же надо для того, чтобы навестись и выстрелить. Работу расчета прикрывает пулеметчик.

«Нам нужно быстро отработать. Если цель увидели, быстро отработали, сворачиваемся и в укрытие», - говорит пулеметчик.

Противник редко использует бронетехнику и теряет ее на ходу. Операторам «Фаготов» не занимать опыта в уничтожении движущихся целей.

Напомним, ранее в Минобороны России показали, как расчет ПТРК «Фагот» уничтожил несколько автомобилей ВСУ с боеприпасами. Военнослужащие работали на расстоянии свыше 3 000 метров.